Агентство Moody's оценило потребности Украины во внешней финансовой помощи

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует очень большие потребности Украины в финансировании в размере около 20% ВВП в 2023 году, которые, как ожидается, будут в основном покрыты за счет поддержки внешних доноров, а оставшаяся часть - за счет выпусков на внутреннем рынке.

Украина может получить до 40 млрд долларов официальной финансовой поддержки в 2023 году по базовому сценарию (что эквивалентно 26% предполагаемого ВВП в 2022 году, из которых около 45% составляют гранты), в основном из США и Европейского Союза.

Как отмечает Moody's, экономику Украины поддерживает четырехмесячная мониторинговая программа МВФ, которая проверит способность властей реализовывать политику в исключительно сложных условиях, а также станет катализатором донорской поддержки.

Программа направлена на улучшение сбора доходов, стимулирование внутреннего долгового рынка, сохранение стабильности финансового сектора и повышение прозрачности. Ее успешная реализация может проложить путь к финансируемой программе уже в этом году, которая может еще больше закрепить разработку политики и улучшить управление.

"Последнее будет иметь ключевое значение для финансирования постконфликтного восстановления. По мнению Moody's, хотя перспективы вступления в ЕС остаются очень отдаленными, процесс вступления будет стимулировать институциональные реформы и усилия по борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Тем не менее, несмотря на крупную финансовую поддержку со стороны международных партнеров, Moody's ожидает, что война продолжит оказывать серьезное давление на государственные финансы и внешнее положение Украины. Дефицит государственного бюджета без учета грантов, по оценкам, достиг почти 30% ВВП в 2022 году, но предоставление значительной внешней поддержки привело к меньшей цифре в 17% ВВП. В 2023 году бюджет останется под значительным давлением из-за больших расходов на оборону и социальные нужды, хотя Moody's ожидает, что дефицит снизится примерно до 8% ВВП (включая гранты), в основном отражая сокращение расходов на фоне ограниченной доступности финансирования.