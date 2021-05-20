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Експерт прогнозує прохід "Удару" до парламенту наступного скликання

Автор: РБК-Україна

Найближчим часом електоральна "карта" України зміниться.

Про це заявив політичний експерт Вадим Карасьов, коментуючи дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

"Тенденції, куди все буде рухатися, видно вже сьогодні. Рейтинги "Слуги народу" і "УДАРу" зростають, ЄС і ОПЗЖ - знижуються. Квартал - достатній проміжок для оцінки, тому порівнюю дані за лютий з сьогоднішніми. У "Слуги народу" було 19,7, стало 24,8%. ЄС впав з 16,2 до 13,5%, ОПЗЖ - з 14,2 до 13,2%. У "Сили і честь" показники вже тривалий час коливаються в районі 5%", - написав політолог.

Також експерт припустив, що партія "УДАР" зможе пройти до парламенту наступного скликання.

"Звертає на себе увагу впевнене зростання "УДАРу Віталія Кличка": з 3,2 до 4,0%. З урахуванням похибки, партія вже претендує на подолання 5% бар'єру", - підсумував він.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори до Верховної Ради проходили в середині квітня 2021 року, то 5%-ний бар'єр з високою ймовірністю подолали б п'ять партій. Чотири з них і зараз представлені в парламенті.

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