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У рейтингу брендів змінився лідер: скільки коштує найдорожча у світі компанія

Фото: Apple повернула собі титул найціннішого бренду в світі
Автор: Олександр Білоус

Apple повернула собі титул найціннішого бренду в світі, вперше за три роки змістивши з першого місця конкурента Amazon. Згідно з дослідженням Kantar, вартість бренду виробника iPhone в цьому році досягла 947 млрд доларів, в той час як Amazon опустилася на третє місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Востаннє Apple була названа найдорожчим брендом у 2015 році.

Louis Vuitton, що належить LVMH SE, став першим люксовим брендом, який увійшов в десятку кращих після зростання вартості на 64% до 124,2 млрд доларів, незважаючи на те, що споживачі повільно повертаються після пандемії. Tesla Inc. підскочила на 18 позицій і зайняла 29-е місце, ставши провідним автомобільним брендом через сплеск інтересу до електромобілів.

В опитуванні Kantar робиться спроба оцінити вплив бренду на ринкову вартість компанії і здатність генерувати продажі.

У 2021 році у Apple було близько 800 млн передплатників на послуги, включаючи розваги і хмарні технології, а її фільм CODA в цьому році став першим фільмом з потокового сервісу, який отримав премію "Оскар" за кращий фільм. Незважаючи на це, ціна її акцій впала на 25% в 2022 році.

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