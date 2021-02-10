Рейтинг політиків: кому довіряють українці на початку лютого

На початку лютого 2021 року українці висловлюють недовіру до всіх політиків. Близько третини опитаних не знають прізвищ прем'єра та голови парламенту.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 лютого 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в кінці січня 2021 року українці висловлюють недовіру майже до всіх політиків. Президент Володимир Зеленський втратив першу позицію в рейтингу.
Зазначимо, якби президентські вибори проходили на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати: Володимир Зеленський, Юрій Бойко і Петро Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.