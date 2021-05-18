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Рейтинг політиків: кому довіряють кияни

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 10:43
Рейтинг політиків: кому довіряють кияни Фото: соціологи заміряли рівень довіри киян до політиків (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У середині травня 2021 року рейтинг довіри киян до українських політиків очолює мер міста. Віталію Кличку довіряють 51% опитаних, не довіряють - 48%.

Про це свідчать дані пороса Соціологічною групою "Рейтинг"

За даними опитування, президенту України Володимиру Зеленському довіряють 45%, не довіряють - 51% киян.

  • Екс-прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 33%, не довіряють - 58%.
  • Спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють 32%, не довіряють - 36%, не знають його - 26%.
  • П'ятому президенту України Петру Порошенку довіряють 30%, не довіряють - 68%.
  • Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 21%, не довіряють - 76%.
  • Лідеру партії ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 17%, не довіряють - 65%, не знають його - 15%.
  • Прем'єр-міністру Дмитру Шмигалю довіряють 13%, не довіряють - 58%, не знають його - 22%.

Рейтинг політиків: кому довіряють кияни

Діяльністю мера Києва Кличка задоволені 53% опитаних, 46% - незадоволені. Діяльністю президента Зеленського задоволені 40%, незадоволені - 58%. Роботою прем'єр-міністра Шмигаля задоволені - 16%, незадоволені - 69%.

Рейтинг політиків: кому довіряють кияни

Більшість киян (54%) не підтримують ідею призначення центральною владою на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншої особи, ніж чинний мер, 37% - підтримують.

Рейтинг політиків: кому довіряють кияни

Опитування проведене соціологічною групою" Рейтинг " 15-16 травня 2021 року серед 1200 киян. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці квітня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати.

Нагадаємо, за даними КМІС, якби вибори президента України проходили в середині квітня, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський - 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

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