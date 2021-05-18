Рейтинг політиків: кому довіряють кияни

У середині травня 2021 року рейтинг довіри киян до українських політиків очолює мер міста. Віталію Кличку довіряють 51% опитаних, не довіряють - 48%.

Опитування проведене соціологічною групою" Рейтинг " 15-16 травня 2021 року серед 1200 киян. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Більшість киян (54%) не підтримують ідею призначення центральною владою на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншої особи, ніж чинний мер, 37% - підтримують.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці квітня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати.

Нагадаємо, за даними КМІС, якби вибори президента України проходили в середині квітня, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський - 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.