Рейтинг політиків: кому найбільше довіряють українці

На початку листопада 2020 року більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків. Дещо частіше довіра висловлюється президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 33%, однак не довіряють - 62%) та спікеру парламенту Дмитру Разумкову (відповідно 30% і 57%).

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, висловили довіру:

лідеру партії ОПЗЖ Юрію Бойку 22% опитаних (не довіряють йому 69%),

лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку - відповідно 22% і 73%,

колишньому лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку - відповідно 18% і 70%,

екс-президенту Леоніду Кравчуку - відповідно 17% і 72%,

лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко - відповідно 17% і 77%,

лідеру партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку - відповідно 15,5% і 76%,

прем’єр-міністру Дмитру Шмигалю - відповідно 12% і 69%,

міністру внутрішніх справ Арсену Авакову - відповідно 12% і 76%,

колишньому голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі - відповідно 10% і 80%,

керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку - відповідно 8% і 59%,

генеральному прокурору Ірині Венедіктовій - відповідно 6% і 62%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року серед 2020 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2020 року дві третини громадян (65,5%) вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі. Водночас 17,5% респондентів задоволені напрямом, решта (17,0%) не змогли визначитися з відповіддю.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку листопада 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 31,2% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.