Рейтинг підтримки Трампа знизився до 40% через бюджетну кризу

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

57% опитаних громадян США не згодні з діями президента

Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа знизився до 40%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Politico.

Рейтинг підтримки Трампа знизився через бюджетну кризу, яка виникла в зв'язку з призупиненням роботи федерального уряду через розбіжності з Конгресом з приводу будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Зокрема, 57% опитаних громадян США не згодні з діями Трампа по виходу з бюджетної кризи. 86% учасників опитування, які є прихильниками Республіканської партії, що підтримують президента. При цьому така ж кількість прихильників Демократичної партії покладає на нього провину за бюджетну кризу. 60% громадян США, що не підтримують ні одну з партій, також не схвалюють дії американського лідера. Всього в опитуванні взяли участь 1996 чоловік з 18 по 22 січня.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про зростання свого рейтингу серед латиноамериканців. Зокрема, рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Америки становить 50% серед латиноамериканців.

У січні рейтинг Трампа знизився до 44% через зупинку роботи уряду - "шатдауна". Якщо порівнювати ці показники з даними опитувань у минулому місяці, то рейтинг знизився на три пункти - з 47% у грудні до 44 % у січні.