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Рейтинг партій: хто може пройти до Верховної ради

Автор: Ілона Свиридова

Згідно з новим рейтингом партій, найбільшою електоральною підтримкою користується "Європейська солідарність". Але відрив від "Слуги народу" знаходиться в рамках статистичної похибки, тобто формально обидві партії ділять перше місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За підсумками телефонного опитування, проведеного протягом 3-11 грудня, рейтинг виглядає наступним чином:

  • "Європейська солідарність" - 13,7% (19,8% серед тих, хто визначився з вибором)
  • "Слуга народу" - 12,7% (18,4%)
  • "Батьківщина" - 6,2% (9,1%)
  • "Опозиційна платформа - за життя" - 6,2% (9%)

Крім того, 5%-ий прохідний бар'єр також формально долають "Сила і честь" (4,8% і 7%), Радикальна партія (3,6% і 5,2%) і "Українська стратегія Гройсмана" (3,5% і 5,1%).

Фото: рейтинг партій

Формально трохи менше прохідного бар'єру мають, але близькі до нього "Розумна політика" (3,3% і 4,8%), "Наші" (3,1% і 4,4%) і "Партія Шарія" (2,8% і 4%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Порівняно з груднем року 2020 рейтинг таких топ-партій, як "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь", "Українська стратегія Гройсмана" статистично значимо не змінився.

У той же час найбільш значну динаміку демонструє рейтинг партії ОПЗЖ, чия підтримка знизилася з 17,4% до 9%. Також за рік знизилася підтримка партій "Голос" (з 3,5% до 1,7%) і "За майбутнє" (з 3,2% до 1,3%).

Нагадаємо, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", якби вибори до парламенту проводилися на початку грудня, до Верховної ради потрапили б 8 партій.

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