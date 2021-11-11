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Рейтинг партій: хто проходить до Верховної ради

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 14:34
Рейтинг партій: хто проходить до Верховної ради Фото: "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Правляча партія "Слуга народу" з підтримкою в 17,3% зберігає лідерство в електоральних симпатіях. Однак її рейтинг помітно просів у порівнянні з початком осені (25,8%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За результатами опитування, яке проводилося протягом 4-9 листопада 2021 року, рейтинг політичних партій виглядає наступним чином:

  • "Слуга народу" - 17,3%
  • "Європейська солідарність" - 14,0%
  • "Батьківщина" - 12,2%
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 11,0%

Рейтинг партій: хто проходить до Верховної ради

Фото: динаміка партійних рейтингів (ratinggroup.ua)

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, майбутню партію Дмитра Разумкова підтримують 6,8%, партію "Сила і честь" - 5,8%, "Українську стратегію Гройсмана" - 5,2%, партію "Наші" - 4,9%, Радикальну партію - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,3%, партію Шарія - 3,2%, "УДАР Віталія Кличка" - 3,1%, "За майбутнє" - 2,1%, "Самопоміч" - 1,7%, "Голос" - 1,4%," Наш край " - 1,1%.

Нагадаємо, згідно з попереднім опитуванням, рейтинг "Слуги народу" був вище 20%.

Крім того, сьогодні було опубліковано новий президентський рейтинг.

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