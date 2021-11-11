Рейтинг партій: хто проходить до Верховної ради
Правляча партія "Слуга народу" з підтримкою в 17,3% зберігає лідерство в електоральних симпатіях. Однак її рейтинг помітно просів у порівнянні з початком осені (25,8%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
За результатами опитування, яке проводилося протягом 4-9 листопада 2021 року, рейтинг політичних партій виглядає наступним чином:
- "Слуга народу" - 17,3%
- "Європейська солідарність" - 14,0%
- "Батьківщина" - 12,2%
- "Опозиційна платформа - За життя" - 11,0%
Фото: динаміка партійних рейтингів (ratinggroup.ua)
Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, майбутню партію Дмитра Разумкова підтримують 6,8%, партію "Сила і честь" - 5,8%, "Українську стратегію Гройсмана" - 5,2%, партію "Наші" - 4,9%, Радикальну партію - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,3%, партію Шарія - 3,2%, "УДАР Віталія Кличка" - 3,1%, "За майбутнє" - 2,1%, "Самопоміч" - 1,7%, "Голос" - 1,4%," Наш край " - 1,1%.
Нагадаємо, згідно з попереднім опитуванням, рейтинг "Слуги народу" був вище 20%.
Крім того, сьогодні було опубліковано новий президентський рейтинг.