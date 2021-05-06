Рейтинг партій: кого підтримають українці на виборах в Раду

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12,4% і 18,3% опитаних, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - відповідно 10,8% і 15,0%, "Батьківщина" - відповідно 8,1% і 1 10,8%, партію "Сила і честь" - відповідно 4,4% і 6,4%.

Крім того, за партію "Українська стратегія Гройсмана" планують голосувати відповідно 1,9% і 3,0%, партію "Голос" - відповідно 1,9% і 2,7%, Радикальну партію Олега Ляшка - відповідно 2,1% і 2,5%, ВО "Свобода" - відповідно 1,8% і 2,3%, "Партію Шарія" - відповідно 1,6% і 1,9%, партію "Громадянська позиція" - відповідно 1,3% і 1,8%, партію "Опозиційний блок" - відповідно 0,9% і 0,9%, партію "УДАР Віталія Кличка" - відповідно 0,8% і 0,9%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2021 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.