Рейтинг партій: які політсили пройшли б до парламенту

Якби вибори до Верховної ради відбулися у другій декаді лютого 2022 року, то до парламенту пройшли б сім партій. Лідирують "Слуга народу" і "Європейська солідарність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
За даними опитування, 5%-ний бар'єр з високим ступенем ймовірності долають парламентські партії:
Крім того, партію "Сила і честь" підтримують 7,6%, партію Дмитра Разумкова "Розумна політика" - 6,7%, партію Євгена Мураєва "Наші" - 5,4%.
Близька до проходження до парламенту "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%.
За "Радикальну партію" готові проголосувати 3,9%, за ВО "Свобода" - 3,2%, "Народний фронт" (Арсеній Яценюк, Арсен Аваков) - 3,2%," УДАР Віталія Кличка" - 3,1%.
Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 11-18 лютого 2022 року серед 4800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися у другій декаді лютого 2022 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський - 24,6% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором.