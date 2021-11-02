Рейтинг партій: які політсили проходять до Верховної ради

Найбільшу підтримку мають партії "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "ОПЗЖ" (17,0%), "Батьківщина" (15,4%), "ЄС" (15,1%). Різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки.

Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар’єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування протягом 20-25 жовтня 2021 року по всій Україні крім окупованих Росією територій. Методом особистого (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 12%, 1,5% - для показників близьких до 5%.