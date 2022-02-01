Рейтинг партій: як змінилася підтримка політичних сил

Другий результат показала б політична партія "Слуга народу" (18,4%).

За ВО "Батьківщина" готові проголосувати 12,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 9,0%, партію "Розумна політика" - 8,7%, партію "Наші" - 5,3%, партію "Сила і честь" - 4,8%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,2%.

Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зріс рейтинг "Європейської солідарності" (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних) та знизився рейтинг "Української стратегії Гройсмана" (з 4,6% до 2,3%).

Дослідження проведене Центром Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року серед 1206 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.