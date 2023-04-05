Рейтинг по прибыли: какие из 65 украинских банков заработали больше всего

Платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2023 года получили 21,478 млрд гривен прибыли после налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 8,728 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте еще один государственный банк - Ощадбанк (1,846 млрд гривен). Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 1 697 млрд гривен и Укрсиббанк - 1,208 млн гривен и ОТП БАНК - 1,047 млрд гривен. По данным НБУ, 59 из 65 банков получили прибыль на сумму 21,547 млрд гривен, а 6 банков показали убытки на 69,2 млн гривен.