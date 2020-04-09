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У рейтингу ФІФА не відбулося змін через пандемію коронавірусу

Новини » Спорт     09.04.2020 - 12:21
У рейтингу ФІФА не відбулося змін через пандемію коронавірусу
Фото: збірна України (ffu.ua)

Збірна України, як і раніше, в топ-25 найсильніших

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) виступила з повідомленням, в якому зазначила відсутність змін в рейтингу національних збірних. Про це інформує прес-служба організації.

Це пов'язано зі скасуванням через пандемію коронавірусу великих міжнародних турнірів і товариських матчів. Список повинен за графіком оновитися сьогодні, 9 квітня.

Таким чином, збірна України зберегла за собою 24 місце в рейтингу. Очолює список команда Бельгії, за нею йдуть Франція і Бразилія.

Мінімальні зміни відбулися в нижній частині реєстру. На рейтинг вплинули всього чотири матчі - всі товариські зустрічі - і, як такий, він практично ідентичний попередньому виданню. Єдина зміна полягає в тому, що збірна Південного Судану після поразки в товариській грі з Ямайкою з рахунком 0:2 опустилася на спільну з Бермудськими островами 168 позицію.

Наступний рейтинг ФІФА планує опублікований 11 червня 2020 року.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2020 через поширення коронавірусу був перенесений на літо на наступного року. Також у зв'язку з пандемією були перенесені всі заплановані на червень матчі футбольних збірних.

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