Рейтинг "Європейської солідарності" виріс, а у "Голоса" знизився, - опитування

Поточні рейтинги партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Батьківщина" серед громадян залишилися близькими до їхніх результатів на виборах до Верховної Ради 21 липня, тоді як рівень підтримки "Європейської солідарності" виріс у півтора рази, а у "Голосу" просів більш ніж на половину. Про це свідчать підсумки дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, що тривало з 17 до 21 січня на замовлення OBOZREVATEL, передає РБК-Україна.

Так, згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, ті громадяни, що мають намір взяти в них участь і вже визначилися зі своїм голосом, найчастіше віддали б його за партію:

45,4% – "Слуга народу".

13,8% – "Опозиційна платформа – За життя".

12,3% – "Європейська солідарність".

8% – ВО "Батьківщина".

5,2% – "Сила і честь".

2,9% – "Громадянська позиція".

2,9% – Радикальна партія Олега Ляшка.

2,5% – "Голос".

2,2% – "Українська стратегія Гройсмана".

1,6% – ВО "Свобода".

0,9% – "Опозиційний блок".

0,6% – "Національний корпус".

0,5% – "Партію Шарія".

1,1% – інші політсили.

Практично у всіх макрорегіонах "Слуга народу" є лідером електоральних симпатій. У західних і центральних областях друге місце посідає "Європейська солідарність", а третє – ВО "Батьківщина". На сході й півдні другий показник має "Опозиційна платформа – За життя".

Зазначимо, що під час проведеного опитування було враховано думку 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.