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Рейтинг довіри українців очолюють Зеленський та Кличко

Київ, Середа 23 грудня 2020 14:08
Рейтинг довіри українців очолюють Зеленський та Кличко
Фото: Віталій Кличко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рейтинг довіри українців очолюють чинний президент Володимир Зеленський та міський голова Києва Віталій Кличко.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Рейтинг довіри серед національних політиків очолює президент Зеленський, якому довіряють 41% опитаних, та мер Києва Віталій Кличко - 30%.

Рейтинг довіри українців очолюють Зеленський та Кличко

Гройсману, Разумкову та Тимошенко відповідно довіряють 29, 27 та 25%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 16-20 грудня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку грудня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 28,0%.

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