Рейтинг банків: де українці розмістили найбільше депозитів

Станом на 1 листопада 2021 року в 70 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 49,3 млн вкладів на суму 629,4 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, найбільше вкладів у Державному ПриватБанку - 245,7 млрд гривень. Кількість вкладників - 23 млн 53 тисячі.
Далі йдуть банки з іноземним капіталом - Альфа-банк - 47,8 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 493 тисячі, Райффайзен Банк - 43,9 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 684 тисячі, Укрсиббанк - 33,5 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 328 тисяч.
На п'ятому місці - приватний ПУМБ - 32,9 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 439 тисяч.
Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2021 року в Україні налічувалося 6763 діючих структурних підрозділів банков. Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1679) і Приватбанку (1521). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу (на 354 з початку року).