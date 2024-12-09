Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят деньги

В Украине на 1 ноября 2024 года работало 62 банка, в которых физические лица держали 1 трлн 178 млрд гривен. Из них средства до востребования - 766 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке - 426,5 млрд гривен и Ощадбанке - 202,3 млрд гривен

На третьем частный Универсал Банк - 76,1 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 67,5 млрд гривен, частный ПУМБ - 52,7 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 46,8 млрд гривен.

Структура сектора

В III квартале 2024 года в Украине, как и ранее, работало 62 банка. В сентябре небольшой Мотор-Банк (0,02% активов сектора) переклассифицирован из категории частных в группу государственных в результате решения суда о передаче государству активов подсанкционного лица - бывшего владельца банка Вячеслава Богуслаева.

Хотя государственных банков стало семь, доля их чистых активов сохранилась на уровне 53,3%, а в средствах населения даже несколько уменьшилась (на 0,7 п. п.), до 63,4%, прежде всего из-за более активного привлечения средств частными и иностранными банками.

При этом в ноябре в Украине обанкротился первый банк с начала года. Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО "Коммерческий инвестиционный банк" ("Коминвестбанк") к категории неплатежеспособных. Доля банка на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков по состоянию на 1 ноября 2024 года.