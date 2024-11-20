Рейтинг банков Украины по прибыли: сколько заработали в 2024 году

Платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2024 года получили 117,629 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 7,1% больше, чем год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 48,352 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (11,836 млрд гривен), на третьем - банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 6,152 млрд гривен.

Далее идут государственный Укрэксимбанк - 5,872 млрд гривен и частный ПУМБ - 5,184 млрд гривен.

По данным НБУ, 54 из 62 банков получили прибыль на сумму 117,972 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 343 млн гривен.

Прибыль банков

Напомним, в 2023 году налог прибыль банков увеличили с 18% до 50%. Пока в 2024 году этот налог составляет 25%. Однако Верховной Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Документ пока не подписан президентом Владимиром Зеленским.

По уточненным данным, банки Украины за весь 2023 года получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли. Платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).