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Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили больше всего прибыли и убытков

Фото: рейтинг прибыльности банков возглавил государственный ПриватБанк (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2022 года получили 10,978 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 17,763 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, далее идут банки иностранных банковских групп - Укрсиббанк - 2,617 млрд гривен, Райффайзен Банк - 2,509 млрд гривен и Ситибанк - 1,904 млрд гривен.

По данным НБУ, 46 из 67 банков получили прибыль на сумму 30,200 млрд гривен, а 21 банк показав убытки на 19,222 млрд гривен.

Самый большой убыток показал государственный Укрэксимбанк - 8,378 млрд гривен. Далее идут банк иностранных банковских групп Альфа-Банк - 4,222 млрд гривен и государственный Укргазбанк - 3,653 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

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банкиНациональный банк Украины