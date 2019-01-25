Рейси до Ерджієс (Туреччина) триватимуть до кінця березня

Напередодні Нового 2019 року, туроператор Coral Travel відправив з Борисполя свій перший рейс на молодий гірськолижний курорт Ерджієс (Туреччина).

Курорт поки ще не дуже відомий на українському ринку, але швидко завойовує популярність, завдяки хорошим цінами і високого сервісу, а також виключним умовам для катання на лижах і сноуборді. Перший літак був «упакований під зав'язку» любителями справжнього зимового відпочинку.

В аеропорту Coral Travel привітав першовідкривачів нового напрямку і вручив фірмові чохли для валіз. Особливо порадувала туристів можливість сфотографуватися на тлі прессволла, а потім взяти участь в акції туроператора.

Чому варто їхати на лижі в Туреччину?

По-перше, Ерджієс. Це згаслий вулкан, а також сучасний гірськолижний курорт в глибинці Туреччини, в самому центрі Анатолійського плоскогір'я, де сезон катання триває 150 днів на рік. Курорт - ідеальне місце для веселого сімейного відпочинку, підійде він і іншим активним категоріям відпочиваючих, які шукають емоцій і вражень. Початківці і досвідчені лижники знайдуть тут все - найсучасніше обладнання і підйомники, підготовлені і малолюдні траси різного рівня складності, відмінну інфраструктуру, різноманітні готелі біля самого підніжжя гори (скі паси включені в деяких готелях, як, втім, і провезення лиж на літаку!) , привітний і чуйний персонал, якій, щоправда, поки що не говорить по-українськи, але ж і ми з вами йдемо в Європу і знаємо мови!

По-друге, це легендарна Каппадокія, країна загадкових пейзажів, розташована всього в годині їзди від курорту. Пригадайте свої сни - політ на яскравому повітряній кулі над химерним пейзажем, що збереглися на стінах підземних церков фрески періоду раннього християнства, пікантна Долина любові, яскраві світанки з чашкою ароматної кави і мелодійний передзвін скляних амулетів Око Фатіми ...

Ну, і по-третє, Кайсері - старовинний турецьке місто, куди прибуває перший в Україні чартерний рейс з Києва, згідно з програмою, організованою туроператором Coral Travel Кайсері - це не космополітична Анталья і не галасливий мегаполіс Стамбул. Це стародавнє місто в самому серці Туреччини живе своїм неспішним життям, зберігаючи вікові традиції батьків.

Більше інформації:

Переліт: щотижневий чартерний рейс по п'ятницях до кінця березня

Час в дорозі 2 години

Ціни: прийнятні, нижче, ніж в Буковелі

Умови: за європейськими стандартами

Варіанти розміщення: будь-які, від НВ до Все Включено, від прямо у підйомника, до міста

Чим зайнятися: лижі, сноуборд, альпінізм, прогулянки, екскурсії, шопінг і т.д.

Відпочинок: запам'ятовується і яскравий

Для тих, хто не встиг забронювати для своїх туристів новорічний тур в Ерджієс, повідомляємо, що щотижнева польотна програма триватиме до кінця березня, а лижний сезон в Ерджієс гарантований 150 днів в році.