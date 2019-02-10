Рейс МАУ з Афін відклали через невідому речовину на борту

Фото: у аеропорту (УНІАН)

Виліт рейсу PS354 Афіни - Київ перенесли на понеділок

На борту літака компанії МАУ, який мав вилетіти з Афін (Греція) у Київ вдень 10 лютого, виявили речовину невідомого походження, внаслідок чого рейс перенесли на добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

У компанії уточнили, що виліт рейсу PS354 перенесли на понеділок, 11 лютого, на 15:00, а пасажирів розмістили в готелі.

"На борту рейсу PS354 від 10 лютого, який повинен був полетіти о 15:00 за місцевим часом, в салоні літака бортпровідниками було знайдено речовину невідомого походження", - йдеться в повідомленні.

МАУ також повідомила, що виявлену посудину з невідомою речовиною передали на експертизу в компетентні органи.

"Усі пасажири розміщені в готелі, забезпечені харчуванням і трансфером із/в аеропорт", - також йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 січня в аеропорту "Бориспіль" на 1-2 години були затримані вильоти 22 рейсів авіакомпанії МАУ. Затримки пояснили "збоєм в заправці літаків авіаційним паливом".