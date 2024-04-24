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"Рейнджерс" и "Флорида" одержали вторые победы в плей-офф: видео всех шайб вечера НХЛ

Фото: K'Андре Миллер отметился шайбой в меньшинстве (facebook.com/nyrangers)
Автор: Антон Федорцив

Розыгрыш Кубка Стэнли-2024 продолжился четырьмя поединками на Западе и Востоке Национальной хоккейной лиги. Победы отпраздновали "Нью-Йорк Рейнджерс", "Флорида Пантерз", "Колорадо Эвеланш" и "Нэшвилл Предаторз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

В Нью-Йорке местные "Рейнджерс" смогли дожать "Вашингтон", хотя столичная команда оформила гол в дебюте встречи усилиями Макмайкла. На его шайбу в атаке вторым темпом "синерубашечники" ответили двумя еще в первом периоде. Сначала Трочек подставил клюшку под передачу Густафссона, а затем Зибанеджад реализовал большинство.

В начале второй 20-минутки своим численным преимуществом воспользовались "Кэпиталз", когда Строум с "пятака" завершил атаку гостей. Впрочем, ответ "Рейнджерс" снова был двойным. Рослович в большинстве забросил в ближний из правой зоны, а Миллер в меньшинстве – из центральной. Шайба Уилсона стала слабым утешением для "Вашингтона".

 

 

В свою очередь в Санрайзе "Пантерз" в первом периоде отличились дважды. Открыл счет Беннетт, лучше всего разобравшийся в суматохе у ворот "Лайтнинг". Удвоил преимущество "Флориды" Тарасенко, сыграв на добивании в большинстве.

"Тампа-Бэй" оформила камбэк во второй 20-минутке. Для начала Пойнт протолкнул шайбу за линию с "пятака", а впоследствии Стэмкос "прошил" голкипера мощным броском из левой зоны. Впрочем, последнее слово было за "Пантерз", победу для которых в овертайме сольным номером вырвал Верхейге.

 

 

Зато не смог развить успех в серии "Виннипег". Хотя старт встречи был за "Джетс" – Густафссон завершил затяжную атаку хозяев на добивании. На шайбу же Вуда после выигранного вбрасывания хозяева ответили удачной контратакой с броском Шайфли на финише. Но дальше "Колорадо" полностью завладел инициативой.

К концу второй 20-минутки "Эвеланш" отличились трижды. Лехконен подправил бросок Макара от синей линии, Паризи вывел гостей вперед после ошибки вратаря, а Мэнсон реализовал выход 1 в 0. В финальном периоде добил "Джетс" шайбой в пустые ворота Ничушкин.

 

 

Не сложилось и у других канадцев – "Ванкувера". К середине второго периода "Нэшвилл" оформил три гола: Бовилье отличился с помощью рикошета, Форсберг реализовал момент с близкого расстояния, а Сизонс сыграл на добивании. Размочил счет броском с дистанции Задоров.

Впрочем, избежать разгрома "Кэнакс" не смогли. На финальных минутах Шервуд расписался в пустых воротах хозяев. Счет в серии стал ровным, а следующие два поединка сыграют в Теннесси.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Рейнджерс" – "Вашингтон" – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1); серия – 2:0
  • "Флорида" – "Тампа-Бэй" – 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0); серия – 2:0
  • "Виннипег" – "Колорадо" – 2:5 (1:0, 1:4, 0:1); серия – 1:1
  • "Ванкувер" – "Нэшвилл" – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1); серия – 1:1

К слову, накануне "Эдмонтон" перестрелял "Лос-Анджелес" с пятью передачами Макдэвида.

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