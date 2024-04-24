"Рейнджерс" и "Флорида" одержали вторые победы в плей-офф: видео всех шайб вечера НХЛ

В Нью-Йорке местные "Рейнджерс" смогли дожать "Вашингтон", хотя столичная команда оформила гол в дебюте встречи усилиями Макмайкла. На его шайбу в атаке вторым темпом "синерубашечники" ответили двумя еще в первом периоде. Сначала Трочек подставил клюшку под передачу Густафссона, а затем Зибанеджад реализовал большинство.

В начале второй 20-минутки своим численным преимуществом воспользовались "Кэпиталз", когда Строум с "пятака" завершил атаку гостей. Впрочем, ответ "Рейнджерс" снова был двойным. Рослович в большинстве забросил в ближний из правой зоны, а Миллер в меньшинстве – из центральной. Шайба Уилсона стала слабым утешением для "Вашингтона".

В свою очередь в Санрайзе "Пантерз" в первом периоде отличились дважды. Открыл счет Беннетт, лучше всего разобравшийся в суматохе у ворот "Лайтнинг". Удвоил преимущество "Флориды" Тарасенко, сыграв на добивании в большинстве.

"Тампа-Бэй" оформила камбэк во второй 20-минутке. Для начала Пойнт протолкнул шайбу за линию с "пятака", а впоследствии Стэмкос "прошил" голкипера мощным броском из левой зоны. Впрочем, последнее слово было за "Пантерз", победу для которых в овертайме сольным номером вырвал Верхейге.

Зато не смог развить успех в серии "Виннипег". Хотя старт встречи был за "Джетс" – Густафссон завершил затяжную атаку хозяев на добивании. На шайбу же Вуда после выигранного вбрасывания хозяева ответили удачной контратакой с броском Шайфли на финише. Но дальше "Колорадо" полностью завладел инициативой.

К концу второй 20-минутки "Эвеланш" отличились трижды. Лехконен подправил бросок Макара от синей линии, Паризи вывел гостей вперед после ошибки вратаря, а Мэнсон реализовал выход 1 в 0. В финальном периоде добил "Джетс" шайбой в пустые ворота Ничушкин.

Не сложилось и у других канадцев – "Ванкувера". К середине второго периода "Нэшвилл" оформил три гола: Бовилье отличился с помощью рикошета, Форсберг реализовал момент с близкого расстояния, а Сизонс сыграл на добивании. Размочил счет броском с дистанции Задоров.

Впрочем, избежать разгрома "Кэнакс" не смогли. На финальных минутах Шервуд расписался в пустых воротах хозяев. Счет в серии стал ровным, а следующие два поединка сыграют в Теннесси.

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