"Рейнджерс" – "Динамо": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч "Рейнджерс" – "Динамо" состоится 13 августа в Глазго. Поединок примет стадион "Хэмпден Парк". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Украинская контора Favbet определили "плюшевых мишек" фаворитами матча. На победу "Джерс" можно поставить со скромником коэффициентом 2,11. Тем временем на успех команды Александра Шовковского кэф составил 3,55. Ничейный результат стал наименее вероятным с баллом 3,75.

Персональные фанаты Владислава Ваната могут заложиться на минимум дубль своего любимца с перспективным коэффициентом 15,00. В то же время минимальная победа киевлян в основное время увеличит выигрыш в 11,5 раз.

Австрийцы из Bwin по большей части согласились с коллегами. В частности, кэф на победу "Рейнджерс" составил 2,05. Вероятность победы "Динамо" оценили баллом 3,40. На итоговую ничью заложили коэффициент 3,60.

Любители открытого футбола рассмотрят вариант со ставкой на голы обеих команд в каждом из таймов с привлекательным кэфом 10,00. Победа же украинского гранда в послематчевой серии пенальти предложена с коэффициентом 10,50.

Ранее "Динамо" упустило победу над "Рейнджерс" в домашнем поединке. Киевляне повели в счете под занавес первого тайма с голом Андрея Ярмоленко. Однако на четвертой добавленной арбитром минуте второго тайма ничью для шотландцев вырвал Сирьель Дессер.