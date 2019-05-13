На Реву подали до суду за образу жителів Донбасу

На міністра соціальної політики Андрія Реву подали до суду за образу жителів окупованого Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Окружний адміністративний суд Києва.

Повідомляється, що суд отримав два позови проти Реви після його інтерв'ю ВВС 26 квітня 2019 року, в якому міністр, на думку позивачів, допустив висловлювання, які дискримінують і принижують гідність жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей України за територіальною ознакою.

"Серед вимог позову - визнати дії міністра протиправними і зобов'язати його утриматися від подібних висловлювань. Зараз досліджуються матеріали позовів та вирішується питання про відкриття провадження", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 29 квітня в ефір вийшов фрагмент інтерв'ю Реви зі скандальною заявою.

"Всі, хто був проукраїнський, ті виїхали (з окупованого Донбасу, - ред.) А той, хто хоче отримувати дві пенсії там і тут, нехай потерплять. Мені їх не шкода нікого, абсолютно, я вам чесно скажу. Мені шкода тих солдатів та офіцерів із сім'ями, які вбиті там за цих мразєй", - заявив Рева.

Після того, як ця заява спровокувала резонанс, Рева на своїй сторінці в Facebook уточнив, що вважає негідниками тих громадян, які "зі зброєю в руках воюють проти власної країни". Він також додав, що їм "платити пенсії неприпустимо".

Нагадаємо, в 2017 році Рева заявив, що бідності винні "ненажерливі" українці, які "занадто багато їдять".