На Реву подали в суд за оскорбление жителей Донбасса

На министра социальной политики Андрея Реву подали в суд за оскорбление жителей оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Окружной административный суд Киева.

Сообщается, что суд получил два иска против Ревы после его интервью ВВС 26 апреля 2019, в котором министр, по мнению истцов, допустил высказывания, дискриминирующие и унижающие достоинство жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку.

"Среди требований иска - признать действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний. Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства", - говорится в сообщении.

Отметим, 29 апреля в эфир вышел фрагмент интервью Ревы со скандальным заявлением.

"Все, кто был проукраинский, те выехали (с оккупированного Донбасса, - ред.) А тот, кто хочет получать две пенсии там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль никого, абсолютно, я вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей", - заявил Рева.

После того, как данное заявление спровоцировало резонанс, Рева на своей странице в Facebook уточнил, что считает негодяями тех граждан, которые "с оружием в руках воюют против собственной страны". Он также добавил, что им "платить пенсии недопустимо".

Напомним, в 2017 году Рева заявил, что в бедности виноваты "прожорливые" украинцы, которые "слишком много едят".