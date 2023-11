Революция от Google. Что такое генеративный поиск и как он изменит интернет

При подготовке материала использовались: информация из официального блога Google, публикации Reuters, The New York Times, Financial Times, профильных изданий The Verge, Geekflare, Medium и Search Engine Land.

Об интеграции искусственного интеллекта в Google стало известно в мае. На весенней презентации для Reuters компания показала пример: в ответ на запрос "погода в Сан-Франциско" поисковик выдал стандартную информацию и прогноз на несколько дней. А уже отвечая на вопрос, что лучше надеть, система посоветовала рубашку, легкий свитер или куртку.

Несколько месяцев проходило ограниченное тестирование, в рамках которого отслеживалось качество, скорость и стоимость результатов поиска. Недавно система стала доступна для пользователей в США и Великобритании, постепенно обрастая новыми функциями.

В частности, рекламодатели уже могут бесплатно генерировать изображения товаров с помощью сервиса Product Studio. Это экономит время и сокращает расходы на услуги профессиональных фоторедакторов. Хотя качество генерируемых изображений вызывает вопросы, поскольку ИИ может использовать контент, защищенный авторским правом. Google заявляет, что информация об авторе сохранится в метаданных.

"Новая Product Studio, разработанная с учетом принципов искусственного интеллекта Google, открывает возможности компаниям любого размера, помогая им легко создавать уникальные изображения", - заявил представитель компании Мэтт Мадригал.

О том, когда Google расширит языковую поддержку и сделает Search Generative Experience доступным для украинцев, пока неизвестно.

Что такое генеративный поиск

Генеративный поиск с использованием ИИ - это следующая стадия в развитии онлайн-поиска. Искусственный интеллект повлиял на нашу жизнь с момента запуска персональных помощников, таких как Siri, Google Assistant и т.д. Затем он вошел в индустрию мультимедиа, чтобы создавать текст, изображения, видео и аудио на основе ключевых слов или инструкций - это ChatGPT, Midjourney и другие.

Конечно, тот факт, когда ИИ начнет влиять на поиск во всемирной паутине, оставался лишь вопросом времени. Google в этом смысле не является первопроходцем. Еще до него как минимум поисковик Bing от Microsoft внедрил свою похожую технологию.

Фото: стандартный поиск не создает контент и выдает список сайтов на основе определенных алгоритмов (Getty Images)

Генеративный поиск создает контент на основе имеющихся образцов. И если он станет популярным и доступным, онлайн-поиск, каким мы его знали на протяжении десятилетий, полностью изменится.

Традиционный поиск в интернете представляет собой ручной процесс. Пользователю нужно ввести запрос или ключевое слово, поисковая система сканирует веб-сайты и выдает ответ, согласно своим алгоритмам.

На выдачу влияют авторитет веб-сайта, размер его аудитории, качество страниц и другие параметры. Поисковик присваивает рейтинг каждому сайту, и чем выше рейтинг, тем ближе к верхней части страницы результатов он появится. Традиционная система не создает контент, а находит его на нескольких сайтах, после чего пользователь должен самостоятельно перейти по ссылке.

Генеративный поиск выдает не только ссылки: ИИ анализирует все результаты поиска, генерирует контент и показывает его в браузере. Если это станет новой нормой, стоит готовиться к следующему:

ответы на запрос во многом будут зависеть от поляризации компании (в данном случае Google)

загрузка полученной информации на свой сайт может нарушать авторские права

резко сократятся усилия по онлайн-поиску, из-за чего сайты потеряют трафик и доход от контекстной рекламы

Как это работает у Google

Предположим, вам нужно найти агентство по выгулу собак. Критерии отбора могут быть разнообразными - от репутации до местоположения. При стандартном поиске нельзя все это просто вбить в строку - сначала нужно найти услугу в вашем районе, определиться с конкретным агентством, зайти на сайт и изучить отзывы.

Генеративный поиск позволяет получить развернутый диалоговый ответ, отображая его в верхней части страницы. Как утверждают в Google, это улучшает качество поиска, сокращает ручную работу и дает доступ к лучшим ресурсам в интернете.

Цель в том, чтобы позволить пользователям задавать сложные вопросы самой поисковой системе Google, не прибегая к сторонним инструментам ИИ. Получаемый ответ должен быть похожим на то, если бы вы разговаривали с экспертом в нужной области. В принципе, опыт сравним с предложением от ChatGPT. Который, в прочем, не может находить свежую информацию и обрабатывать запросы с несколькими переменными, а SGE на это способен.

SGE формирует краткое резюме, которое дает общее представление о поисковом запросе. Например, если вы ввели запрос "Что такое теория эволюции Чарльза Дарвина?".

Фото: ответ на запрос с помощью Search Generative Experience (geekflare.com)

После ознакомления с теорией можно задать уточняющие вопросы или перейти на веб-сайты, которые подобрала система. Google Search AI также дает возможность полностью диалогового поиска. Над и под исходным запросом будут показаны следующие кнопки вызова: Converse (диалог) и Ask a follow-up (запрос дополнительной информации). Нажав их, открывается чат, в котором ИИ дает ответы на другие вопросы.

Кроме того, открываются новые возможности в нишевом поиске. Например, при запросе "лучшие Apple AirPods" система выдает следующее.

Фото: нишевой поиск с помощью Search Generative Experience (geekflare.com)

Генеративная панель подскажет, на какие характеристики нужно обратить внимание при покупке, назовет пункты доставки, предоставит цены и отзывы. Этот раздел создан на основе Google Shopping Graph для достижения наилучших результатов покупок.

Пользователь по-прежнему видят контекстную рекламу, а бренды сохраняют возможность продвигать свои продукты и услуги через поисковик. Также SGE предлагает креативные ответы, которые нельзя получить поиске. В частности, при покупке какого-либо товара система может посоветовать, как лучше продемонстрировать его в социальных сетях.

Как начать пользоваться

Необходимо зарегистрироваться в бета тесте в Google Search Labs под своей учетной записью в Google. Затем присоединиться к желаемому проекту в Labs. Для использования SGE нужно пролистать вниз до раздела "Помогите сформировать будущее информации" и присоединиться к списку ожидания. После чего зарегистрироваться, согласно инструкциям, и дождаться подтверждение доступа к проекту Labs.

Затем Google принимает в проект SGE. Важный момент - технология находится на ранней стадии и доступна только на территории США и Великобритании. Если вы пытались зарегистрироваться с других мест, система откажет. Хотя можно получить доступ к веб-сайту Labs With Google с помощью VPN.

Чтобы активировать генеративный поиск, следует включить эту функцию. Для этого надо перейти на Search Labs по ссылке в приглашении (на email) и сдвинуть соответствующий переключатель вправо, а также согласиться с условиями во всплывающем окне. После этого функция активируется в аккаунте и следующий поиск на экране Google Search будет осуществляться с применением искусственного интеллекта.

Можно не только искать информацию, но и создавать изображения, как в случае с генератором Midjourney. Достаточно ввести что-то вроде "нарисуй капибару-повара, которая готовит завтрак", и произойдет магия. Причем бесплатно, в отличие от других конкурентов.

Фото: генерация изображений в SGE (theverge.com)

Изображение можно отредактировать с учетом более конкретных пожеланий, экспортировать и использовать где угодно. Представитель Google Хема Бударажу утверждает, что инструмент не должен генерировать контент, который нарушает политику компании. Также по крайней мере на начальном этапе запрещено создавать фотореалистичные изображения известных людей.

Недостатки и риски. Что ждет контент-мейкеров и онлайн СМИ

Одним из основных недостатков является скорость - поиск с использованием искусственного интеллекта работает слишком медленно. Скорость загрузки анимации может разочаровать тех, кто привык получать быстрые результаты от Google. Это может привести к ухудшению пользовательского опыта.

Еще одним недостатком называют точность. Система находится на экспериментальной стадии, поэтому не всегда выдает корректные ответы. Также больше не будет традиционного списка "синих ссылок", с которым Google ассоциируется с конца 1990-х, и, возможно, пользователям будет сложно ориентироваться в новом интерфейсе.

"Поисковой революцией" обеспокоены SEO-специалисты и контент-мейкеры, а многие эксперты склоняются к тому, что последствия для них будут значительными. По их мнению, политика Google в целом демонстрирует переход к поиску с нулевым кликом.

Поиск с нулевым кликом - это поиск, при котором на странице результатов отображаются результаты, не требующие переходить на ссылки, просматривать заголовки и так далее. Данные за 2022 год показывают, что около половины запросов в Google были нулевыми кликами, а внедрение искусственного интеллекта лишь ускорит тенденцию. Ссылки на другие сайты, конечно, остаются, но очевидно, основой фокус смещается на SGE.

Страница результатов Google в будущем будет иметь больше места для функций его поисковика и меньше для обычных и платных результатов поиска. В конце концов, независимое исследование Insight показало, что только 57% ссылок, которые цитирует SGE, находятся на первой странице органических результатов. Первая ссылка совпадает с органической только в 12% случаев, а в 45% случаях запросов она не входит в топ-10. Механизм выдачи остается неясен, что оставляет пространство для злоупотреблений.

Что это означает для масштабируемых компаний? То, что SEO-продвижение станет кардинально другим. Компаниям, которые занимаются контентом, придется адаптироваться, чтобы получить высокий рейтинг в SGE и не потерять клики.

Очевидно, снизится веб-трафик. Переход к поиску с нулевым кликом повлияет на это больше, чем просто обновление алгоритма. Аналитики побаиваются, что падение трафика достигнет 15-25%. Часть этих потерь будет связана с низкокачественным трафиком, который никогда не превратится в реальный доход, но часть - нет. Будет меняться и платный поиск. Страница SGE выдает меньше ссылок, чем традиционная страница поиска Google. Даже если она будет иметь больше рекламных мест, этого, скорее всего, будет недостаточно.

Американские онлайн-СМИ бьют тревогу: генеративный ИИ нарушает права издателей новостей. По их мнению, ответы на базе искусственного трафика сократят поисковый трафик, что приведет к снижению доходов и потере рабочих мест.

Согласно отчету ассоциации News Media Alliance, представляющей интересы около 2000 новостных медиа в США и Канаде, для обучения генеративных систем разработчики ИИ используют качественный контент новостных СМИ, и те в свою очередь конкурируют с издателями.

"Это действительно заменяет нашу работу. Вы можете видеть, что наши статьи просто берут и воспроизводят дословно", - говорит гендиректор NMA Даниэль Коффи.

Авторитетная газета The New York Times стала одной из первых, кто закрыл свой контент для обучения ИИ. И добавила в свои условия строку, запрещающую разработчикам систем искусственного интеллекта использовать ее материалы.

Искусственный интеллект до сих пор вызывает горячие споры, но нельзя отрицать, что будущее за ним. И пока большинство из нас не пользуются чат-ботами для написания электронных писем или для каких-то исследований, технологические компании считают, что скоро способ нашего общения скоро изменится. Поворотным моментом может стать следующий, 2024 год.