Revolut заборонив грошові перекази РФ і Білорусі

Revolut більше не проводить грошові перекази з Білорусі та РФ і назад. Решта напрямків для перекладів залишилися відкритими.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на лист Revolut.

“Ми уважно стежимо за ситуацією в Білорусі і РФ. У світлі останніх подій компанія вирішила зупинити перекази з РФ і Білорусі і назад", - повідомили в Revolut.

Компанію Revolut заснували в 2015 році росіянин Микола Сторонський і українець Влад Яценко. Штаб-квартира компанії знаходиться в Лондоні.