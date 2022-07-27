Реванш Мейвезер – Макгрегор набув реальних обрисів, – ЗМІ

Спортивні легенди фактично домовилися про повторний бій. У поєдинку на кону стоятиме професіональний рекорд непереможного американського боксера.

"Конор погодиться на бій лише тоді, коли Флойд поставить на кін свій професіональний рекорд. Майбутній поєдинок буде офіційним, а не виставковим. Він відбудеться у ваговій категорії до 70,3 кг", – заявило поінформоване джерело.

Мейвезер зібрався востаннє в кар'єрі вийти в ринг. Американець переконаний, що невдовзі в боксі настане ера Джервонти Девіса, тож прагне організувати найкасовіший вечір в історії спорту.

Особисті умови контракту на бій Макгрегор і Мейвезер нібито повністю погодили. Останньою спірною темою переговорів залишається кількість раундів. Менеджери ірландського бійця прагнуть 10-раундовою поєдинку.

У серпні 2017-го Мейвезер і Макгрегор билися за правилами боксу в напівсередній вазі. На кону стояв спеціальний пояс WBC Money Bell. Перемогу здобув американський боксер. Бій завершився у 10-му раунді технічним нокаутом.