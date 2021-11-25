ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Реванш з Джошуа: промоутер Усика назвав умови проведення бою у Києві

Новость на русском →
Четвер 25 листопада 2021 19:44
Реванш з Джошуа: промоутер Усика назвав умови проведення бою у Києві Фото: абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, український боксер Олександр Усик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк домовився зустрітися з промоутером Джошуа Едді Хірном на початку грудня, щоб обговорити організацію реваншу. Також він розповів, за яких умов поєдинок можуть провести у Києві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Красюка в інтерв'ю для "24 каналу".

"Усик вже входить у режим. У нас 7 місяців з моменту першого поєдинку для організації реваншу. Тобто 25 квітня дедлайн організації поєдинку, якщо сторони не погодять якесь зміщення на пару тижнів. Ми з Едді Хірном домовилися на початку грудня зустрітися у Європі та "накидати" дорожню карту", - відзначив Красюк.

В першу чергу промоутер зобов'язаний здобути найкращі умови для обох боксерів. Водночас кожна зі сторін планує максимізувати прибуток.

"Ми звичайно розглянемо НСК "Олімпійський" як альтернативу. Ми визначимо, скільки реально прибутку ми можемо отримати з продажу квитків, тому що в принципі решта прибутку буде більш-менш адекватною", - додав промоутер.

Красюк зауважив, що рішення щодо місця проведення поєдинку базуватиметься на комерційній складовій, однак чи виграє Україна "конкуренцію цифр" - поки що невідомо.

"Лишень після конкретних розрахунків ми зможемо це з'ясувати", - відзначив Красюк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Бокс
NEWS
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
DAILY
Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини