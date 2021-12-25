Ревакцинація чи додаткова доза: Ляшко пояснив, в чому різниця

Між бустерним та додатковим щепленням є суттєва різниця. Перше застосовують для посилення ефекту препарату, друге вводять для підтримання належного захисту в людей, які мають важкі хвороби.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко .

"Бустерна доза - це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза - це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту" - зазначив Ляшко.

За словами міністра, сьогодні в Україні, аби уникнути тяжкого перебігу захворювання, дозволена як ревакцинація, так і додаткове щеплення.

Оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181 до 270 дня від отримання останньої дози. Тоді як додаткову дозу вакцини можна отримати через 28 днів після основного курсу щеплень, пояснив Ляшко.

Міністр зауважив, що в країні ревакцинацію зробили 367 осіб, серед яких медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу, оскільки вони перебувають у групі ризику за професією. Тоді як додаткове щеплення отримали 529 осіб, уточнив Ляшко.