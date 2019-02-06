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Рева розповів про виплату субсидій шляхом грошового переказу


Субсидії одержувачам виплат будуть направлятися як грошовий переказ

Субсидии, которые будут выплачиваться не пенсионерам, будут направляться как денежный перевод. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает РБК-Украина.

"Что касается людей, которые не являются пенсионерами. Им будет обеспечена выплата на первом этапе субсидий через специальную программу, которая есть в "Ощадбанке", в нашем государственном крупнейшем банке, как денежный перевод. Это называется внутренне платежная система срочных переводов "Швидка копійка". То есть человек, по предъявлению паспорта, обращается в любое отделение "Ощадбанка", предъявляет паспорт, и ему выплачиваются наличные по факту его обращения", - сказал Рева.

По специальной программе выплаты будут происходить для пенсионеров с 4 марта по 25 марта включительно, заявил он. Те, кто не являются пенсионерами, смогут получать субсидии с 12 марта.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что выплата субсидий в наличной форме начнется 4 марта 2019 года. По его словам, уже с 4 марта получатели субсидий начнут получать денежные средства. Он также назвал это "значительным шагом в борьбе с бедностью", в первую очередь, в отношении малообеспеченных слоев. Президент подчеркнул, что 70% получателей субсидий - это пенсионеры.

Сегодня Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года. Предполагается, что эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ожидается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.

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