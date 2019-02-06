Рева розповів про виплату субсидій шляхом грошового переказу

Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

Субсидії одержувачам виплат будуть направлятися як грошовий переказ

Субсидії, які будуть виплачуватися не пенсіонерам, будуть направлятися як грошовий переказ. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає РБК-Україна.

"Що стосується людей, які не є пенсіонерами. Їм буде забезпечена виплата на першому етапі субсидій через спеціальну програму, яка є в "Ощадбанку", в нашому найбільшому державному банку, як грошовий переказ. Це називається внутрішньо платіжна система термінових переказів "Швидка копійка". Тобто людина, за пред'явленням паспорту, звертається в будь-яке відділення "Ощадбанку", пред'являє паспорт, і йому виплачуються кошти за фактом його звернення", - сказав Рева.

За спеціальною програмою виплати будуть відбуватися для пенсіонерів з 4 по 25 березня включно, заявив він. Ті, хто не є пенсіонерами, зможуть отримувати субсидії з 12 березня.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що виплата субсидій у готівковій формі розпочнеться 4 березня 2019 року. За його словами, вже з 4 березня отримувачі субсидій почнуть отримувати грошові кошти. Він також назвав це "значним кроком у боротьбі з бідністю", в першу чергу, щодо малозабезпечених верств. Президент підкреслив, що 70% отримувачів субсидій - це пенсіонери.

Сьогодні Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Передбачається, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій.