ua en ru
Вт, 04 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Reuters снова начало трансляцию из центра Киева. В КГВА обратились в СБУ

Вторник 04 марта 2025 11:54
UA EN RU
Reuters снова начало трансляцию из центра Киева. В КГВА обратились в СБУ Иллюстративное фото: Reuters снова начало трансляцию из центра Киева 4 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Британское агентство новостей Reuters сегодня снова запустило онлайн-трансляцию с Майдана Независимости в Киеве. Однако СМИ не имело разрешения на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Что предшествовало

Сегодня стало известно о том, что британское агентство новостей Reuters в очередной раз запустило онлайн-трансляцию с Майдана Независимости в Киеве.

"Вид на киевский Майдан Независимости после того, как официальный представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после его столкновения с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе", - говорилось в описании под стримом.

На видео было видно Майдан Независимости и флаги, установленные в память о погибших военных, которые защищали Украину.

Что говорят в КГВА

Как сообщил Ткаченко, Reuters снова начало трансляцию из центра Киева. Однако запрос на разрешение проведения трансляции не поступал от агентства.

"Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили", - написал Ткаченко.
Reuters снова начало трансляцию из центра Киева. В КГВА обратились в СБУ

Не первая трансляция Reuters

18 февраля стало известно, что Reuters запустило прямой эфир с Майдана Независимости в Киеве, но это вызвало активную реакцию общественности и власти. После чего трансляция была прекращена.

Тогда Ткаченко отреагировал на стрим иностранных журналистов и написал, что обратился в соответствующие правоохранительные органы.

Стоит напомнить, что в условиях полномасштабной войны в Украине действуют ограничения для граждан, в частности на фото- и видеосъемку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Площадь Независимости Служба безопасности Украины Киев
NEWS
Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб
Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины