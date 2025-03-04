Reuters снова начало трансляцию из центра Киева. В КГВА обратились в СБУ
Британское агентство новостей Reuters сегодня снова запустило онлайн-трансляцию с Майдана Независимости в Киеве. Однако СМИ не имело разрешения на это.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Что предшествовало
Сегодня стало известно о том, что британское агентство новостей Reuters в очередной раз запустило онлайн-трансляцию с Майдана Независимости в Киеве.
"Вид на киевский Майдан Независимости после того, как официальный представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после его столкновения с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе", - говорилось в описании под стримом.
На видео было видно Майдан Независимости и флаги, установленные в память о погибших военных, которые защищали Украину.
Что говорят в КГВА
Как сообщил Ткаченко, Reuters снова начало трансляцию из центра Киева. Однако запрос на разрешение проведения трансляции не поступал от агентства.
"Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили", - написал Ткаченко.
Не первая трансляция Reuters
18 февраля стало известно, что Reuters запустило прямой эфир с Майдана Независимости в Киеве, но это вызвало активную реакцию общественности и власти. После чего трансляция была прекращена.
Тогда Ткаченко отреагировал на стрим иностранных журналистов и написал, что обратился в соответствующие правоохранительные органы.
Стоит напомнить, что в условиях полномасштабной войны в Украине действуют ограничения для граждан, в частности на фото- и видеосъемку.
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