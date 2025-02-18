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Reuters вела онлайн-трансляцию из центра Киева. В КГВА отреагировали

Вторник 18 февраля 2025 13:34
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Reuters вела онлайн-трансляцию из центра Киева. В КГВА отреагировали Фото: Майдан Независимости (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Reuters запустило прямой эфир с Майдана Независимости в Киеве, что вызвало активную реакцию общественности и власти. После трансляция была прекращена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Британское информационное агентство Reuters начало онлайн-трансляцию с Майдана Независимости в Киеве, установив камеру на крыше гостиницы "Украина".

Стрим в реальном времени можно было посмотреть на YouTube. Агентство запустило трансляцию, позволяя зрителям наблюдать за событиями на главной площади столицы.

Активистка Юлия Решитко также прокомментировала стрим на своей странице в Facebook. Она задала вопрос о цели трансляции: "Интересно, это в надежде снять работу ПВО или протеста против соглашения с россиянами? Европе стало немного грустно и хочется как-то кина?" - написала она на странице Facebook.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, поблагодарил за мгновенную реакцию общественности и медиа, отметив, что обратился в правоохранительные органы. По его словам, аргументы, предоставленные общественностью, были учтены, и стрим был прекращен.

Напомним, что в условиях полномасштабной войны в Украине действуют ограничения для граждан, в частности на фото- и видеосъемку.

Нарушение этих правил может привести к уголовной ответственности.

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