Reuters вела онлайн-трансляцию из центра Киева. В КГВА отреагировали
Reuters запустило прямой эфир с Майдана Независимости в Киеве, что вызвало активную реакцию общественности и власти. После трансляция была прекращена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Британское информационное агентство Reuters начало онлайн-трансляцию с Майдана Независимости в Киеве, установив камеру на крыше гостиницы "Украина".
Стрим в реальном времени можно было посмотреть на YouTube. Агентство запустило трансляцию, позволяя зрителям наблюдать за событиями на главной площади столицы.
Активистка Юлия Решитко также прокомментировала стрим на своей странице в Facebook. Она задала вопрос о цели трансляции: "Интересно, это в надежде снять работу ПВО или протеста против соглашения с россиянами? Европе стало немного грустно и хочется как-то кина?" - написала она на странице Facebook.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, поблагодарил за мгновенную реакцию общественности и медиа, отметив, что обратился в правоохранительные органы. По его словам, аргументы, предоставленные общественностью, были учтены, и стрим был прекращен.
Напомним, что в условиях полномасштабной войны в Украине действуют ограничения для граждан, в частности на фото- и видеосъемку.
Нарушение этих правил может привести к уголовной ответственности.
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