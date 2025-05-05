Reuters раскрыло подробности о поставках новых Patriot для Украины

По данным собеседника агентства, в качестве потенциальных поставщиков рассматриваются США и Греция.

Страны стремятся достичь договоренности до саммита НАТО, который состоится в конце июня.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев готов приобрести 10 американских систем, которые критически важны для защиты от российских ракет, в том числе баллистических.

По оценкам аналитиков Ukrainian Defence Express, по состоянию на апрель Украина имела по меньшей мере семь работающих комплексов Patriot.

Ранее The New York Times сообщали, что США планируют передать Украине Patriot, который ранее был развернут в Израиле.

Система сейчас находится на ремонте. Также упоминается логистика поставок через Германию или Грецию.

По словам Зеленского, он обсуждал вопрос ПВО с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. Этот разговор украинский лидер назвал "лучшей встречей", которую они имели.