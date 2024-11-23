Reuters узнало, кого Трамп может назначить спецпредставителем по войне РФ против Украины

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла на должность спецпосланника по российско-украинской войне. Он является бывшим начальником разведки республиканца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Известно, что Гренелл во время первого президентского срока Трампа (2017-2021), был послом США в Германии и исполнял обязанности директора Национальной разведки.
Он сыграет ключевую роль в усилиях новоизбранного президента США по прекращению войны, если его в конечном итоге выберут на пост спецпосланника.
Источники уточнили, что хоть в настоящее время нет специального посланника, который занимается исключительно урегулированием российско-украинской войны, однако Трамп рассматривает возможность создания такой должности.
В то же время, Трамп может решить не создавать специального посланника по войне в Украине. Но если он это и сделает, он может выбрать кого-то другого на эту роль. Причем нет никаких гарантий, что Гренелл согласится.
Если Гренелл таки даст согласие, некоторые его позиции могут заставить лидеров Украины задуматься. Так, во время круглого стола Bloomberg в июле он выступал за создание "автономных зон" как средств урегулирования конфликта. Он также предположил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО ближайшем будущем, "и эту позицию он разделяет со многими союзниками Трампа".
Сторонники Гренелла отмечают, что у него долгая дипломатическая карьера и глубокие познания в европейских делах. Помимо работы послом в Германии, Гренелл также был специальным посланником президента на мирных переговорах в Сербии и Косово.
Reuters добавило, что Гренелл, который в преддверии выборов 5 ноября агитировал за Трампа, был одним из главных претендентов на пост госсекретаря. В итоге его кандидатура была предложена сенатору-республиканцу Марко Рубио, что удивило и расстроило некоторых близких союзников Гренелла.
Напомним, около недели назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при администрации президента США Дональда Трампа война России против Украины завершится быстрее. При этом он добавил, что точной даты нет.
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