Reuters узнало, кого Трамп может назначить спецпредставителем по войне РФ против Украины

Известно, что Гренелл во время первого президентского срока Трампа (2017-2021), был послом США в Германии и исполнял обязанности директора Национальной разведки.

Он сыграет ключевую роль в усилиях новоизбранного президента США по прекращению войны, если его в конечном итоге выберут на пост спецпосланника.

Источники уточнили, что хоть в настоящее время нет специального посланника, который занимается исключительно урегулированием российско-украинской войны, однако Трамп рассматривает возможность создания такой должности.

В то же время, Трамп может решить не создавать специального посланника по войне в Украине. Но если он это и сделает, он может выбрать кого-то другого на эту роль. Причем нет никаких гарантий, что Гренелл согласится.

Если Гренелл таки даст согласие, некоторые его позиции могут заставить лидеров Украины задуматься. Так, во время круглого стола Bloomberg в июле он выступал за создание "автономных зон" как средств урегулирования конфликта. Он также предположил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО ближайшем будущем, "и эту позицию он разделяет со многими союзниками Трампа".

Сторонники Гренелла отмечают, что у него долгая дипломатическая карьера и глубокие познания в европейских делах. Помимо работы послом в Германии, Гренелл также был специальным посланником президента на мирных переговорах в Сербии и Косово.

Reuters добавило, что Гренелл, который в преддверии выборов 5 ноября агитировал за Трампа, был одним из главных претендентов на пост госсекретаря. В итоге его кандидатура была предложена сенатору-республиканцу Марко Рубио, что удивило и расстроило некоторых близких союзников Гренелла.