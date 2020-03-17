Ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу вдарить по довірі інвесторів до України, - Кінах

Ретроспективне зниження "зеленого" тарифу погіршить інвестиційний клімат в Україні, тому влада має знайти компромісне рішення, щоб інвестори мали стимул для подальшого розвитку альтернативної енергетики в країні. Про це в коментарях журналістам заявив екс-прем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, передає РБК-Україна.

"Бізнес, у тому числі закордонний бізнес, який інвестував у зелену енергетику України, інвестував на базі фінансових планів, техніко-економічних розрахунків, зворотності, прибутковості інвестицій, термінів окупності та багато іншого. І на цих умовах, включаючи законодавчі гарантії, яку були сформульовані Україною в законах України, він інвестував в цю галузь. Тому я впевнений, що ці проєкти, які були розпочаті, повинні бути завершені на тих умовах і в ті терміни, які визначені законодавством України по питанням зеленої енергетики. Однозначно необхідно шукати перехідні періоди з тим, щоби інвестори та надалі мали стимули інвестування в зелену економіку", - сказав Кінах.

На його думку, рішення щодо проблеми "зеленого" тарифу має бути компромісним і гарантувати інвестору дотримання державою чітких правил.

"Це повинно бути прогнозовано для інвестора, щоб він знав, що буде робити Україна в цьому році, на слідуючий рік, і далі, і мав впевненість, що його інвестиції захищені, і правила гри зворотнім шляхом одностороннім методом не будуть змінюватися не на користь інвестору", - вважає Кінах.

Він також зазначив, що ретроспективне зниження "зеленого" тарифу підірве довіру інвесторів до України й негативно позначиться на інвестиціях не лише в енергетичну галузь.

"Це буде ще раз черговий раз по довірі до України по інвестиційному клімату і буде мати дуже серйозні негативні наслідки в цілому по іншим напрямкам, які вимагають інвестицій", - наголосив Кінах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінекоенерго відкинуло медіацію з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо розв'язання проблеми "зеленого" тарифу і запропонувало інвесторам, які розвивають відновлювальну енергетику в Україні, більш жорсткий варіант.

Як писало РБК-Україна, інвестори негативно відреагували на таку пропозицію, зокрема генеральний директор норвезької NBT Ukraine Магнус Йохансен заявив, що рішення Мінекоенерго про передачу нового, більш жорсткого варіанту законопроекту про реструктуризацію "зеленого" тарифу в парламент до завершення медіації з Енергоспівтовариством ЄС шокувало інвесторів.