Ретроградный Сатурн изменит жизнь 5 знаков Зодиака: кого будет штормить больше всего

Овен

Вы больше не можете двигаться на автопилоте. Ретроградный Сатурн заставит остановиться и переосмыслить направление движения.

Это идеальное время для построения стратегии по изменениям в своей жизни. Не стоит начинать новое, пока вы точно не поймете, чего на самом деле хотите достичь.

Телец

Этот транзит коснется ваших страхов и старых травм. Придется проработать воспоминания или ситуации, которые не позволяют двигаться вперед.

Не избегайте внутренней работы над собой. Она принесет облегчение и стабильность, которые важны на пути к лучшей жизни.

Близнецы

Ретроградный Сатурн укажет на необходимость пересмотреть дружеские отношения. Не все, кто рядом, могут быть честными и достойными людьми.

Избегайте токсичных связей и знакомств, которые не приносят пользы. Выбирайте людей, которые способствуют вашему росту. Возможно, придется оборвать некоторые отношения.

Рак

Этот период принесет новые профессиональные возможности. Сначала будет сложно, однако не стоит опускать руки.

Используйте преграды на пути для совершенствования навыков или пересмотра взглядов на карьеру. После завершения ретрограда все станет на свои места.

Лев

Возможна смена взглядов на жизнь или духовный перелом. То, во что вы верите, больше не будет работать.

Ретроградный Сатурн поможет сбросить старые ограничения и открыть для себя новые идеи. Записывайте все, что приходит на ум.