Ретро-Рупольдинг. Какими были последние старты украинских биатлонистов в Германии

Сезон 2018/2019

Этап 2019 года традиционно начался со спринтерских гонок. Первыми за зачетные баллы соревновались мужчины. В топ-60 попали 3 отечественных биатлониста: 20 место занял Дмитрий Пидручный, допустивший 1 ошибку на "лежке", Артем Прима стал 45-м с двумя ошибками, Артем Тищенко - 53-м с "нулем".

Дмитрий Пидручный (фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi)

У женщин в лучшие 60 попали только сестры Семеренко. Вита закончила соревнование на 29-й позиции с одной ошибкой, Валя - на 59-й с двумя штрафными кругами после стойки.

В эстафетах дела были уже лучше. Наши мужчины после первого этапа шли на первую позицию, которую делили с французами и шведами. Позже Украина оказалась на 3 позиции, затем на 8, а в результате закончила соревнование на седьмом месте. Ребята использовали 5 дополнительных патронов и ни разу не зашли на штрафной круг.

Женщины выше 4 места не поднимались. Анастасии Меркушиной удалось передать эстафету на этой позиции, однако этапы сестер Семеренко и Юлии Журавок оказались неудачными. Наша женская команда окончила на 15 месте.

На следующий день после женской эстафеты произошло два масс-старта. Дмитрий Пидручный был единственным украинцем, который отобрался к этой гонке. Он завершил ее на предпоследнем 29 месте с тремя ошибками.

Анастасия Меркушина (фото: instagram.com/merkushyna_nst)

Сезон 2019/2020

Этап 2020 года по наполнению был идентичен тому, который пройдет в этом году. Началось все со спринтов, результаты которых были уже лучше, чем в прошлом сезоне.

Так, сразу двое мужчин попали в топ-10. Артем Прима стал 8-м, а Дмитрий Пидручный - 10-м. Оба биатлониста показали безупречную работу на огневых рубежах и стабильную скорость на трассе.

У женщин дела были немного хуже. К гонке преследования отобрались 4 биатлонистки, однако не на лучших позициях. Джима - 29-я, младшая Семеренко - 34-я, Елена Белосюк - 40-я и Валентина Семеренко - 58-я.

Юлия Джима (фото: facebook.com/juliyadzhymasupport)

К пасьютам уже традиционно прошли эстафетные гонки. Женщины неплохо начали и всю гонку продержались среди лидеров, однако стойка Елены Белосюк не дала возможности побороться за пьедестал. Капитан использовала все 3 дополнительных патрона, и потратила на стрельбу больше времени, чем требовалось. Украина осталась на шестой позиции.

Мужчины тоже были среди лидеров после первого этапа, но неудачно работали ногами. Команда в составе Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Антона Дудченко и Артема Тищенко была одной из лучших по показателям стрельбы, однако все равно осталась вне цветочной церемонии, на 8-й позиции.

Гонки преследования не заставили себя долго ждать. Пасьюты прошли на следующий день после последней эстафеты.

Елена Белосюк (фото: instagram.com/bilosiuk_biathlon)

Артем Прима мог побороться за самые высокие позиции, однако допустил две ошибки и опустился на 3 позиции по сравнению со старт-листом. 29-м стал Антон Дудченко, которому удалось отыграть 8 позиций. А вот Дмитрий Пидручный гонку не закончил. Он промахнулся 7 раз и так и не добрался к финишу.

Такая же ситуация возникла у Юлии Джимы. Между второй стойкой и финальной полосой она сошла с дистанции. А вот Вита Семеренко в этот день порадовала болельщиков. Украинка стала единственной биатлонисткой, которая безупречно отработала на огневом рубеже и смогла подняться на 26 позиций. В финишном протоколе спортсменка заняла 8-е место. Ее сестра Валентина, к слову, стала 18-й.

Вита Семеренко (фото: wikipedia.org)

Сезон 2020/2021

Из-за карантинных ограничений в сезоне 2020/2021 соревнований в Рупольдинге не состоялось. При этом Германия все равно приняла заявленные 2 этапа. Оба из них прошли с разницей в три дня в Обергофе.

Сезон 2021/2022

В 2022 году этап в Рупольдинге стал предпоследним перед Олимпиадой в Пхенчхане. Состав гонок не изменился: спринт, эстафета, преследование.

У женщин в пасьют отобралось 3 украинских биатлонистки, однако время каждой из них было за 1 минуту 45 секунд. Джима завершила соревнование на 37-м месте, Петренко стала 41-й, Валентина Семеренко - 47-й.

А вот мужчины снова порадовали. После второй стрельбы Подручный, Цимбал и Прима вышли с одной ошибкой каждый на 13-й, 14-й и 15-й позициях соответственно. До финиша Дмитрий смог добраться с 7-м временем, Богдан занял 17-е место, а Прима - 22-е. До цветочной церемонии нашему капитану не хватило 4 секунды, но все три биатлониста получили хорошие позиции для старта в гонке преследования.

Женская эстафета для нашей команды в этот раз не задалась. Петренко, Джима, Семеренко и Меркушина всю гонку провели на расстоянии в минуту от лидера и, несмотря на хорошие показатели в стрельбе (использовано было всего 6 дополнительных патронов на всю команду), остались на 9-м месте.

Мужчины же до третьего этапа включительно постоянно находились среди лидеров. Однако бежавший последний этап Антон Дудченко не смог конкурировать в скорости с такими биатлонистами, как Лукас Хофер или Кентен Фийон-Майе, поэтому Украина финишировала только шестая.

Антон Дудченко (фото: instagram.com/antondud4enko)

Преследования на этот раз тоже не вышло. Джима допустила три ошибки и заняла 24 место, а Ирина Петренко, несмотря на только одну ошибку, смогла отыграть всего 8 позиций.

У мужчин ситуация была все хуже. Дмитрий Пидручный, на которого так рассчитывали болельщики, уже после первой "лежки" потерял 22 места, допустив две ошибки. Другие биатлонисты тоже ошибались, однако все наши 4 спортсмена оказались за топ-40. Самый высокий был Дмитрий - с шестью промахами.

Сезон 2022/2023

Как и в нынешнем году, в сезоне 2022/2023 Рупольдинг был вторым этапом в новом году. Правда, в прошлом году спринт был заменен на индивидуальную гонку, а гонка преследования - на масс-старт.

Индивидуальную гонку, что наши женщины, что мужчины, провели неудачно. Насыко, Тищенко и Лесюк заняли 26, 28 и 29 позиции соответственно, допустив каждый по 1 промаху. Капитан нашей сборной, Дмитрий Пидручный, пропустил этап из-за восстановления после операции на колено.

Лучшей украинкой в женской индивидуальной гонке оказалась Юлия Джима. Спортсменка допустила два промаха на втором и четвертом огневых рубежах. Если бы Юлия отстрелялась чисто, по результатам скорости заняла бы 6-ю позицию.

Несмотря на то, что украинские команды на эстафету не были в полном составе, нашим биатлонистам удалось достойно пробежать гонки. Так, мужчины закончили соревнования на шестой позиции, пропустив вперед только топ сборные Норвегии, Германии, Франции и Швеции.

Богдан Цымбал (фото: instagram.com/tsymbal_bogi)

Женщины ко второму обмену тоже отставали от топ-6 на незначительные 20 секунд, однако по ходу гонки потеряли, и как результат финишировали 11-ми.

В масс-старты в прошлом году попала только Джима. Юлия начала соревнования под 28 стартовым номером из 30 и закончила на 21 позиции.

Действующий сезон

В этом году у Рупольдинга запланированы эстафеты, спринты и гонки преследования. В составе мужской команды в Германию отправились Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Артем Тищенко. Женщины - Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Любовь Кипьяченкова и Кристина Дмитренко.

Виталий Мандзын (фото: instagram.com/vitalii.mandzyn)

Где смотреть?

Эстафеты запланированы на среду и четверг. Старт гонок в 15:30 по киевскому времени.

Женский спринт состоится в пятницу, мужской - в субботу также в 15:30.

Что касается пасьютов, то их можно будет увидеть в воскресенье, 14 января.

Женщины начнут в 13:30, мужчины - в 15:45.

Все гонки в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале "Суспільне: Спорт".