Ресурси не безмежні. Одна з найбільших авіакомпаній РФ звільняє 200 пілотів

Звільнення пов'язані з введеними раніше санкціями проти Росії і забороною російським авіакомпаніям експлуатувати, а також купувати комплектуючих до літаків Boeing.

Кілька екіпажів група компаній планує зберегти на випадок, якщо отримає дозвіл повернути літаки іноземним лізинговим компаніям.

"Ресурси компанії не безмежні. Оптимізація чисельності персоналу проводиться поетапно, щоб мати можливість консервації флоту", — заявив представник "Волги-Дніпро".

Кількість пілотів в AirBridgeCargo на початок року становила 300 осіб, в "Атран" — близько 110. Загальне число співробітників компанія не оголошує. Таким чином, група компаній скорочує близько 50% від усього штату пілотів, які мають досвід і право експлуатації літаків Boeing.