"Ресурсний" закон несправедливий у сфері ренти на руду, попри заяви влади, - експерт

Закон №5600 - неприємний тренд на посилення фіскального та регуляторного тиску на бізнес, причому не лише для металургії, а й для всієї промисловості та економіки країни. До того ж, усупереч обіцянкам влади, у законі немає справедливого оподаткування для здобувачів руди - для марганцевих руд ренту не підвищили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента ОП "Металургпром" Олександра Каленкова в інтерв'ю "ГМК Центру"

"Закон 5600 - це удар, у тому числі, по нашій галузі, який був поспіхом прикритий брехливими заявами про те, що влада, мовляв, наводить порядок, робить систему більш справедливою. Але де ця декларована справедливість, якщо зараз здобувачі залізняку, наприклад, платитимуть набагато більше, ніж добувачі марганцевої руди? Поправку про підвищення ренти для марганцевих руд, нагадаю, прибрали із законопроекту в останній момент перед фінальним голосуванням", - наголосив Каленков.

За його словами, прописані у законопроекті норми серйозно б'ють по конкурентоспроможності наших "рударів" на зовнішніх ринках. Тепер база оподаткування із залізняку стала вище, ніж у інших країнах, оскільки з індексної ціни не віднімається логістика, а ставки найвищі, із застосуванням прогресивної шкали.

"З огляду на низьку якість руди, що витягується з українських надр, і складні умови залягання, наша собівартість і так була в 2,5-3 рази вищою, ніж у основних виробників з Австралії, Бразилії та Південної Африки. При черговому падінні цін Україна може виявитися витісненою з глобальних ринків, у тому числі з ринку Європи. У тій же Росії, з якою ми конкуруємо на європейському континенті, значно вигідніші умови оподаткування, у рази менші витрати на енергоносії та витрати на тонну/кілометр", - розповів експерт.

Він підкреслив: законопроект 5600 і щодо ренти, і щодо інших платежів, розбалансував податкову систему і зробив її менш конкурентною.

"Тому я сподіваюся, що ми повернемось до того, що було анонсовано передостаннім прем'єр-міністром: весь Податковий кодекс України має бути переглянутий та написаний за участю експертів, щоб у результаті вийшов нормальний, збалансований документ", - резюмував Каленков.