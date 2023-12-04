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Реструктуризация долгов - часть нацстратегии, которую может использовать "Укрэнерго", - экономист

Фото: реструктуризация долгов - часть нацстратегии, которую может использовать "Укрэнерго" (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Реструктуризация долгов - популярная практика, которую используют страны всего мира для уменьшения кредитной нагрузки. "Укрэнерго" тоже может использовать этот инструмент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрея Забловского, комментируя инициативу "Укрэнерго" по повышению тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии.

"Еще до войны нужно было решать вопрос с убыточностью или перекредитованием государственных компаний, или уменьшать нагрузку. И это абсолютно нормальная практика, когда государство в рамках своей национальной стратегии управления национальным долгом, - а к государственному долгу также относят долговые обязательства по государственным компаниям или компаниям государственного сектора, - реструктуризирует долги. Реструктуризация - нормальный элемент стратегии развития компаний", - подчеркнул экономист.

По его словам, общегосударственная стратегия управления долгом разрабатывается Министерством финансов и рассчитывается на несколько лет. И сейчас, в условиях войны, реструктуризация долга - правильное предложение, ведь просто повышение тарифа далеко не всегда дает экономическую эффективность, если компания имеет низкий уровень корпоративного управления.

"Дополнительно нужно повышать и качество корпоративного управления, и эффективность использования имеющихся средств. Ведь мы же периодически в средствах массовой информации видим те или иные коррупционные скандалы, связанные с закупками в государственном секторе. В сфере государственных финансов, если провести качественный глубокий аудит, можно найти и резервы, и возможности даже в имеющихся бюджетах - если повысить эффективность использования этих бюджетов", - подчеркнул Забловский.

Он подчеркнул: в нынешних условиях государственным монополистам следует прибегнуть к реструктуризации вместо того, чтобы повышать финансовое давление на бизнес.

"Реструктуризация - нормальная и цивилизованная практика для управления долгом и реализации финансовой стратегии. Не надо перекладывать все свои проблемы на конечного потребителя, используя монопольное положение. Ведь, как показала практика, не всегда повышение тарифов приводит к повышению операционной эффективности компании. Потому что вопрос или было в неэффективности использования этих средств или банально связано с коррупционными сделками, которые тоже вымывали эти средства", - резюмировал Забловский.

Напомним, НКРЭКУ предварительно согласовало увеличение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. Ожидается, что после повышения тарифов доход монополиста "Укрэнерго" вырастет до 58,7 млрд. грн.

Средства от повышения будут направлены на погашение кредитов компании - несмотря на то, что все украинские предприятия проводят реструктуризацию долгов.

В свою очередь главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Усс заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию бизнеса и угрозам экономической безопасности.

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Укрэнерго