Реструктуризация долгов - часть нацстратегии, которую может использовать "Укрэнерго", - экономист

"Еще до войны нужно было решать вопрос с убыточностью или перекредитованием государственных компаний, или уменьшать нагрузку. И это абсолютно нормальная практика, когда государство в рамках своей национальной стратегии управления национальным долгом, - а к государственному долгу также относят долговые обязательства по государственным компаниям или компаниям государственного сектора, - реструктуризирует долги. Реструктуризация - нормальный элемент стратегии развития компаний", - подчеркнул экономист.

По его словам, общегосударственная стратегия управления долгом разрабатывается Министерством финансов и рассчитывается на несколько лет. И сейчас, в условиях войны, реструктуризация долга - правильное предложение, ведь просто повышение тарифа далеко не всегда дает экономическую эффективность, если компания имеет низкий уровень корпоративного управления.

"Дополнительно нужно повышать и качество корпоративного управления, и эффективность использования имеющихся средств. Ведь мы же периодически в средствах массовой информации видим те или иные коррупционные скандалы, связанные с закупками в государственном секторе. В сфере государственных финансов, если провести качественный глубокий аудит, можно найти и резервы, и возможности даже в имеющихся бюджетах - если повысить эффективность использования этих бюджетов", - подчеркнул Забловский.

Он подчеркнул: в нынешних условиях государственным монополистам следует прибегнуть к реструктуризации вместо того, чтобы повышать финансовое давление на бизнес.

"Реструктуризация - нормальная и цивилизованная практика для управления долгом и реализации финансовой стратегии. Не надо перекладывать все свои проблемы на конечного потребителя, используя монопольное положение. Ведь, как показала практика, не всегда повышение тарифов приводит к повышению операционной эффективности компании. Потому что вопрос или было в неэффективности использования этих средств или банально связано с коррупционными сделками, которые тоже вымывали эти средства", - резюмировал Забловский.

Напомним, НКРЭКУ предварительно согласовало увеличение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. Ожидается, что после повышения тарифов доход монополиста "Укрэнерго" вырастет до 58,7 млрд. грн.

Средства от повышения будут направлены на погашение кредитов компании - несмотря на то, что все украинские предприятия проводят реструктуризацию долгов.

В свою очередь главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Усс заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию бизнеса и угрозам экономической безопасности.