Ресторани, ТРЦ і нічні клуби: з початку жорсткого карантину закрили сотні закладів

Фото: поліція закриває ресторани за порушення карантину (РБК-Україна)

З початку жорсткого карантину в Україні закрили сотні ресторанів, торговельно-розважальних центрів і нічних клубів. Вони порушили заборону на прийом відвідувачів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради Володимира Зеленського з членами уряду.

Повідомляється, що через порушення карантинних правил закрили півтисячі розважальних закладів і ресторанів, більше 60 ТРЦ і 40 клубів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про те, які карантинні обмеження діють в інших країнах.

"Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Наприклад, в Італії цей індекс становить 87,9, в Німеччині - 85,1, в Греції - 84, в Австрії - 78, у Польщі - 71. Україна серед 18 країн займає 16-е місце і має індекс жорсткості 61,5. Тобто у нас один з найнижчих показників жорсткості карантину", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет міністрів має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня.

Також до кінця року буде діяти масковий режим у громадських місцях.