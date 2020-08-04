У ресторані Одеси сталося масове отруєння

Після банкету в одному з ресторанів Одеси з отруєнням госпіталізували шістьох людей. Пізніше всім поставили діагноз "сальмонельоз".

Про це повідомив заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв, передає місцеве видання "Думська".

За інформацією облуправління Держпродспоживслужби, 29 липня люди були на банкеті в одному з ресторанів міста, а вже наступного дня у них піднялася температура, з'явилися болі в животі, почалася блювота і діарея.

"Перевірка ресторану встановила безліч порушень. М'ясо, морепродукти і яйця зберігали без належно маркування, а продукти лежали на складі без дотримання температурного режиму. Брудне обладнання та інвентар ресторану розташовувався в захаращених приміщеннях, а посуд перебував на дерев'яних поверхнях, що заборонено нормами", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ресторан тимчасово закрили на перевірку, а продукти вилучили. Назву закладу поки не називають.

Нагадаємо, раніше в Харківській області двох жінок госпіталізували з ботулізмом.