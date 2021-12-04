"Республіканці" вперше висунули жінку-кандидата на вибори президента Франції

Голова ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс стала кандидатом від партії "Республіканців" на виборах президента Франції. Вона отримала підтримку понад 60% за підсумками другого туру внутрішньопартійного голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Конгресу партії "Республіканців".
Підсумки голосування оголосив глава "республіканців" Крістіан Жакоб. За його словами, у другому турі Пекресс отримала підтримку майже 61% однопартійців. Її суперником був депутат Національних зборів (нижньої палати парламенту) Франції Ерік Сьотті. За нього проголосували 39% учасників Конгресу.
"Вперше у своїй історії у нашої партії з'явиться жінка-кандидат на президентських виборах", - сказала після голосування Пекресс.
Вона також заявила, що праві республіканці повернулися і пообіцяла відновити французьку гордість і захистити громадян Франції.
Нагадаємо, раніше свою кандидатуру на виборах президента Франції висунув активний прихильник російського лідера Володимира Путіна Ерік Земмур.
Зазначимо, чергові вибори президента Франції пройдуть 10 квітня 2022 року. Основним претендентом на цей пост вважається чинний глава держави Еммануель Макрон. За нього готові проголосувати близько 25% виборців.