Республіканці планують внести резолюцію з засудженням Трампа

Конгресмен-республіканець Том Рід планує внести в Палату представників резолюцію з засудженням дій президента США Дональда Трампа. Голосування за резолюцію має відбутися на цьому тижні.

Про це він написав для New York Times.

Також, за його словами, потрібно розглянути альтернативи, які можуть дозволити Конгресу заборонити Трампу займати федеральну посаду у майбутньому.

"Я маю намір приєднатися до моїх колег по Палаті у введенні резолюції з засудженням, щоб забезпечити негайну відповідальність за події 6 січня" - заявив Рід.

При цьому він зазначив, що імпічмент за декілька днів до закінчення терміну повноважень не є виходом.

Нагадаємо, спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що конгресмени закликають Пенси усунути Трампа від влади.

Раніше чинний віце-президент США Майкл Пенс назвав умову оголошення імпічменту Трампу. Він вважає за можливе використання 25-ї поправки до Конституції Штатів.

Зазначимо, CNN повідомляло, що імпічмент Трампу можуть оголосити в середині цього тижня.