Республіканці назвали місце урочистого оголошення кандидата в президенти США

Церемонія висунення кандидата від Республіканської партії в президенти Сполучених Штатів відбудеться в місті Джексонвілл, штат Флорида. Чинного лідера країни висунуть на переобрання на виборах в 2020 році.

Про це повідомляє AP.

Раніше планувалося оголосити про висунення Трампа в місті Шарлотт. Голова Республіканського національного комітету Ронна Макденіел заявила, що захід буде проходити на Меморіальній арені ветеранів VyStar, яка вміщує 15 тисяч осіб. Більш детальну інформацію опублікують в найближчі тижні.

"Ми раді відсвяткувати цю знаменну подію у великому місті Джексонвілл. Мало того, що Флорида займає особливе місце у серці президента Трампа, як його рідний штат, але це має вирішальне значення на шляху до перемоги в 2020 році", - сказала Макденіел.

Очікується, що це свято може принести як мінімум 100 мільйонів доларів доходу для приймаючого міста, можливо, навіть більше.

Нагадаємо, колишній віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, який є ймовірним суперником Трампа від Демократичної партії, попередив нинішнього президента про можливий військовий переворот восени 2020 року.