Республиканцы всегда были антироссийскими, - Кличко

"Нам придется с ним (с Трампом, - ред.) работать, если он будет избран. Но я бы не торопился, мы ведь сейчас в пылу избирательной кампании. То, что говорится перед голосованием по Украине, после выборов будет совсем другим. А Республиканская партия всегда была антироссийской, я не понимаю, почему она должна сейчас поддерживать аргументы Путина. Все в Вашингтоне хорошо знают, что российская диктатура представляет опасность для западных демократических обществ", - отметил Кличко.

По убеждению мэра Киева, до американских выборов ничего конкретного не может произойти, поскольку все хотят знать, кто будет следующим президентом в Вашингтоне.

"Путин говорит о путях для мира, но на самом деле он не спешит, чтобы оккупировать всю Украину, всегда предает свои обещания. Путин все еще надеется взять Киев. Однако до американских выборов ничего конкретного произойти не может. Соединенные Штаты являются фундаментальным партнером, который должен гарантировать договоренности с Москвой, и все хотят знать, кто будет следующим президентом в Вашингтоне, прежде чем делать какой-либо выбор", - сказал он.

В то же время, Кличко считает, что для Украины выходом из критической ситуации было бы создание коалиции национального единства, поскольку идею выборов никто не поддерживает.

"Сейчас их никто не хочет (выборы, - ред.), даже те, кто наиболее критично настроены по отношению к Президенту. Внутриполитическая борьба может начаться только когда закончится война с Россией. Сегодняшние выборы лишь сыграли бы на руку Путину, они разделили бы Украину и ослабили нас перед лицом врага, всячески пытающегося нас уничтожить. Решением является создание коалиции национального единства, которая помогает руководить коллегиально и разделяет важные выборы, такие как деликатное управление новым законом о мобилизации", - отметил он.

Что предшествовало

Напомним, в последнее время слухи о том, что Байден снимет свою кандидатуру на президентских выборах, только усугубляются. В частности, по информации западных СМИ, подобную возможность уже обсуждает семья президента США.

При этом в кампании Байдена такую информацию опровергают. Как отмечала глава предвыборной кампании президента США Джен О'Мелли Диллон, Байден "лучший человек", который может конкурировать с Трампом.

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